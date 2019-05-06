انت الان تتابع الاتحاد يحظر التعامل مع قناة أون سبورت لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

الاتحاد السكندري

قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى منع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي فريقه من إجراء أي حوارات أو الإدلاء بأي تصريحات لقناة أون سبورت، بعد التصرف الغريب الذي قامت به القناة بقطع الإرسال الخاص ببث مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في دور ربع نهائي كأس مصر، التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي المسابقة. ويأتي قرار مصيلحي بعدما قامت القناة بقطع بث اللقاء وتحديداً الشوطين الإضافيين من أجل بث مباراة الأهلي والنجوم في الدوري.

القرار الذي اتخذه رئيس نادي الاتحاد السكندري جاء بعد حالة السخط والغضب الجماهيري التي نتجت عن تصرف قناة أون سبورت، و بناءً عليه قرر رئيس النادى عدم إجراء أى مقابلات تليفزيونية مع قناة أون سبورت سواء للجهاز الفنى أو اللاعبين.وتسببت مباراة الأهلي والنجوم في أزمة لقناة ON sport، بعدما اضطرت القناة لقطع

القرار الذي اتخذه رئيس نادي الاتحاد السكندري جاء بعد حالة السخط والغضب الجماهيري التي نتجت عن تصرف قناة أون سبورت، و بناءً عليه قرر رئيس النادى عدم إجراء أى مقابلات تليفزيونية مع قناة أون سبورت سواء للجهاز الفنى أو اللاعبين.

وتسببت مباراة الأهلي والنجوم في أزمة لقناة ON sport، بعدما اضطرت القناة لقطع بث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في دوري ربع النهائي لبطولة كأس مصر، عقب انتهاء الوقت الأصلي لها؛ لإذاعة المباراة الأولى. وانطلقت مباراة الأهلي والنجوم، المقامة حاليًا على ملعب «بتروسبورت» في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لتجد القناة نفسها مضطرة لقطع بث مباراة الدراويش وزعيم الثغر، خاصة أن قناة "ON sport 2" كانت تنقل في التوقيت ذاته مباراة بيراميدز والمصري.

