انفعال الخطيب وتصرف إكرامي.. 5 مشاهد في فوز الأهلي

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صنع رمضان صبحي الفارق في خط هجوم الفريق الأحمر، لكنه لم يسجل سوى هدف وحيد قبل هدفه اليوم، في شباك مصر المقاصة، في تسديد الكرة داخل الشباك، معلنًا عن الهدف الثاني للأهلي

فوز مهم للغاية حققه الأهلي على نظيره النجوم، جعله يعود لاعتلاء صدارة جدول ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز أقرب منافسيه بفارق نقطتين، وله مباراتان مؤجلتان. وصول الأهلي إلى النقطة 67 في المركز الأول بالدوري المصري، جعله يوسع الفارق أيضًا مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 7 نقاط، لكن الفريق الأبيض له مباراتان إضافيتان لم يخضهما بسبب انشغاله بمبارياته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لكن يظل فارق النقاط أمرًا في صالح المارد الأحمر.

مواجهة النجوم كعادة جميع مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، شهدت إلى جانب صراع الصدارة العديد من المشاهد اللافتة، التي يرصدها التحرير في التقرير التالي.. انفعال بيبو.. رصدت كاميرات المباراة انفعال محمود الخطيب، على إحدى الفرص التي أهدرها المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال اللقاء، وقام بيبو برفع رأسه للسماء

مواجهة النجوم كعادة جميع مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، شهدت إلى جانب صراع الصدارة العديد من المشاهد اللافتة، التي يرصدها التحرير في التقرير التالي.. انفعال بيبو.. انفعال بيبو.. رصدت كاميرات المباراة انفعال محمود الخطيب، على إحدى الفرص التي أهدرها المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال اللقاء، وقام بيبو برفع رأسه للسماء ممنيًا النفس بمعانقة الكرة للشباك، خاصة أن نتيجة المباراة كانت تشير إلى تقدم ناديه بهدف وحيد. هلال رمضان.. هلال رمضان.. بالرغم من عدم إنهائه أكثر من هجمة خطيرة قادها بنفسه معتمدًا على قدرته في اختراق دفاعات فريق النجوم بالشكل الأمثل، إلا أن رمضان صبحي نجح أخيرًا في تسديد الكرة في الشباك، معلنًا عن الهدف الثاني للأهلي، الذي طال انتظاره لتأمين الفوز الغالي. ويقدم الجناح الدولي المعار للأهلي من هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم، مستوى جيدًا منذ قدومه في فترة انتقالات يناير الماضية، وصنع الفارق في خط هجوم الفريق الأحمر، لكنه لم يسجل سوى هدف وحيد قبل هدفه اليوم، في شباك مصر المقاصة. Advertisements احتفاء إكرامي بالشناوي.. احتفاء إكرامي بالشناوي.. محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، كان بطل اللحظات الأخيرة للمباراة، بعد نجاحه في التصدي لركلة الجزاء التي احتسبت ضد أحمد فتحي، وسددها صلاح أمين هداف النجوم، لكن الحارس الدولي تمكن من التصدي لها. والتقطت الكاميرات أيضًا، ذهاب شريف إكرامي، الحارس البديل لتهنئة الشناوي على تصديه لركلة الجزاء، في لقطة نالت اعجاب جماهير القلعة الحمراء. مسلسل الفرص الضائعة.. مسلسل الفرص الضائعة.. واصل لاعبو الأهلي مسلسل إهدار الفرص الذي أصبح عرضًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، وتسابق الثلاثي وليد أزارو، وصالح جمعة، والأنجولي جيرالدو، على الإهدار الغريب للفرص المحققة. ولم يشارك جيرالدو أساسيًا في اللقاء وجلس على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به لاسارتي في اللحظات الأخيرة من المباراة بدقائق على حساب صالح جمعة، وبعد نزوله أهدر فرصة لا تضيع والمرمى خالي حيث سدد الكرة خارج الملعب بغاتربة شديدة. صلاح محسن في الصورة.. صلاح محسن في الصورة.. بعد فترة طويلة من الغموض حول علاقة الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، بالمهاجم الشاب صلاح محسن، حيث اعتمد في بداية الموسم على مروان محسن، في وقت إصابة المغربي وليد أزارو، قبل أن يعود الأخير لموقعه الأساسي، في ظل غياب واضح لدور لاعب إنبي السابق. ويبدو أن لاسارتي قرر منح الفرصة بشكل أكبر لصلاح محسن في هذه الفترة، خاصة أن اللاعب انضم لمعسكر المنتخب الوطني الأخير، ويحتاج للحصول على فرصة قبل الإعلان عن قائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. بدوره قدم صلاح محسن خلال الربع ساعة التي شارك بها بديلا لأزارو، مستوى مقبولا وأفضل من المباريات السابقة، وكاد يسجل هدفًا رائعًا بعدما راوغ أكثر من لاعب في دفاع النجوم، لكنه لم يكن محظوظًا في اللمسة الأخيرة التي ارتطمت بالحارس بدلا من أن تسكن الشباك، كما شكل خطورة واضحة بتحركاته في أكثر من هجمة؛ ما يعزز من فرص مشاركته في المباريات المقبلة.

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