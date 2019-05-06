انت الان تتابع تعرف على حارس الزمالك في نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
عماد السيد وعمر صلاح
كل المؤشرات تؤكد أن عماد السيد حارس مرمى الزمالك البديل هو الذي سيشارك اساسياً في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية التي ستقام يوم 19 مايو المقبل بين الزمالك ونهضة بركان المغربي بملعب الأخير في المغرب، بعدما تعرض حارس مرمى الزمالك الأساسي للطرد في مباراة فريقه اليوم الأحد أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدراليةالتي انتهت بالتعادل السلبي. الجهاز الفني لفريق الزمالك عماد السيد حارس الفريق نفسيًا من الآن بعدما تأكد بشكل رسمي مشاركته في مباراة نهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية.
وتعرض حارس القلعة البيضاء للطرد خلال مباراة فريقه أمام النجم في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما تصدى للكرة من خارج منطقة جزاء حيث حصل على البطاقة الصفراء الثانية، بينما كانت البطاقة الأولى في الدقيقة 56 من عمر اللقاء بسبب تضييع الوقت .ويأتي عمر صلاح الحارس الثالث بالزمالك بديلًا لعماد السيد خلال
وتعرض حارس القلعة البيضاء للطرد خلال مباراة فريقه أمام النجم في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما تصدى للكرة من خارج منطقة جزاء حيث حصل على البطاقة الصفراء الثانية، بينما كانت البطاقة الأولى في الدقيقة 56 من عمر اللقاء بسبب تضييع الوقت .
ويأتي عمر صلاح الحارس الثالث بالزمالك بديلًا لعماد السيد خلال مباراة نهضة بركان، الذي يعتبر واحد من حراس المرمى الواعدين في القلعة البيضاء.
وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي بعد التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي، الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف نظيف.
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