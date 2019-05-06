الامارات | الحكم التركي شاكير يدير مباراة ليفربول مع برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم التركي شاكير يدير مباراة ليفربول مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم التركي جونيت شاكير، بإدارة مباراة ليفربول الإنجليزي مع ضيفه برشلونة الإسباني، غداً، في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الإياب على ملعب إنفيلد بعد خسارة ليفربول في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

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وأدار شاكير ثماني مباريات من قبل لبرشلونة، ولم يسبق للنادي الكاتالوني الخسارة في وجود هذا الحكم، الذي كان شاهداً على فوز برشلونة على يوفنتوس 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015.

وأدار شاكير (42 عاماً) مباراة برشلونة مع أولمبيك ليون الفرنسي في دور الـ16 للنسخة الحالية من دوري الأبطال، بجانب مباراة دور الثمانية بين مانشستر سيتي وتوتنهام.

وسبق لشاكير إدارة مباراة واحدة لليفربول جاءت خلال الفوز على باريس سان جيرمان 3 -2 في دور المجموعات لدوري الأبطال.