الامارات | الحوسني: الوحدة أفضل رقمياً من لوكوموتيف

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني: الوحدة أفضل رقمياً من لوكوموتيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم فريق الكرة بنادي الوحدة تدريباته، مساء اليوم، على استاد آل نهيان، استعداداً لمواجهة فريق لوكوموتيف الأوزبكي، في العاشرة من مساء غد، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويؤدي الفريق مراناً خفيفاً تحت قيادة المدير الفني، تين كات، يتم خلاله التركيز على وضع اللمسات الأخيرة للأسلوب الذي سيواجه به منافسه، واختيار التشكيل الأنسب، في ظل غياب لاعب الوسط سلطان الغافري، ومهاجم الفريق أحمد علي، للإيقاف لحصولهما على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة الريان الأخيرة بالجولة الرابعة، وكذلك غياب لاعبي الوسط محمد عبدالباسط ويحيى الغساني للإصابة.

كما يختتم فريق لوكوموتيف تدريباته، مساء اليوم، على استاد آل نهيان، بعد أن أدى أول تدريب له بعد وصوله، أمس، على ملعب أكاديمية ناشئي الوحدة بالشهامة.

وسيعقد اليوم المؤتمر الفني للمباراة، بحضور مديرَي الفريقين، ومراقب المباراة الكوري الجنوبي جونغ ناينام، ومراقب الحكام الأردني إسماعيل عدنان إسماعيل، وطاقم التحكيم الذي سيدير المباراة من هونغ كونغ، ويتكون من لبيوم كوك مان للملعب، وشو شون كيت ولو يوك سينغ للخطوط، ومعهم الصيني شين ينهاو حكماً رابعاً، ويتم خلال المؤتمر تحديد ألوان ملابس الفريقين، واعتماد أهلية اللاعبين، فيما يعقد المؤتمر الصحافي لمدربَي الفريقين ظهر اليوم.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، المتحدث الرسمي الدكتور جمال الحوسني، لـ«الإمارات اليوم» إن: «الوحدة رقمياً أفضل من منافسه كثيراً، خصوصاً أنه يتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط بعد مرور أربع جولات من دور المجموعات، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط للعبور إلى دور الـ16».

Advertisements

وأضاف: «أعتقد أن الوحدة تطور مستواه كثيراً في الفترة الأخيرة، وكانت الروح القتالية العالية والإصرار على الفوز سمة الأداء في مبارياته الأخيرة، سواء في دوري أبطال آسيا أو بطولة الدوري، وزاد التناغم بين المدير الفني واللاعبين، واختفى الكثير من عيوب الأداء التي كانت واضحة قبل توليه المسؤولية، وأعتقد أنه سيلعب بهذه الروح نفسها من أجل تحقيق الفوز، وضمان التأهل لدور الـ16، دون انتظار للجولة الأخيرة التي سيواجه فيها فريق الاتحاد السعودي».

وأشار الحوسني إلى أن الوحدة لن يتأثر بغياب أي لاعب عن هذه المباراة، وهو بمن حضر، خصوصاً أن الفريق ليس غريباً عن البطولة، فقد سبق له التأهل للدور قبل النهائي من قبل، ونتمنى أن يحظى الفريق بمساندة جماهيرية كبيرة من أجل حسم التأهل.

وطالب الحوسني لاعبي الوحدة باللعب بطاقة مضاعفة وبروح المسؤولية تجاه جماهيرهم من أجل إسعادهم، والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة الآسيوية.

من جانبه، قال لاعب الوسط الغائب عن المباراة للإيقاف، سلطان الغافري، لـ«الإمارات اليوم»: «العنابي لن يتأثر بغيابي، وهناك أكثر من لاعب يستطيعون سد الفراغ، وأعتقد أن كل اللاعبين في غاية التركيز قبل المباراة من أجل تحقيق الفوز وليس التعادل، حتى يتأهل الفريق إلى دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السعودي، ورغم صعوبة اللقاء لحاجة المنافس إلى الفوز من أجل المنافسة على التأهل لدور الـ16 إلا أنني أثق بقدرة زملائي على أداء مباراة قوية وتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي تنتظر من الفريق الكثير في هذه البطولة».

يفتقد الوحدة جهود كل من سلطان الغافري وأحمد علي للإيقاف، ومحمد عبدالباسط ويحيى الغساني للإصابة.