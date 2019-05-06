الامارات | ريبيري يرحل عن ميونيخ بعد خدمة 12 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيري يرحل عن ميونيخ بعد خدمة 12 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بايرن ميونيخ، متصدر وحامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، أمس، رسمياً رحيل الفرنسي فرانك ريبيري (36 عاماً) بعد أن دافع عن ألوانه مدة 12 عاماً.

وأكد الرئيس التنفيذي للنادي البافاري العملاق، كارل هاينتس رومينيغه: «ستقام مباراة وداعية كبيرة في 2020» له ولزميله الهولندي آريين روبن (35 عاماً).

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وقال رومينيغه: «فرانك وآريين هما لاعبان رائعان. بايرن مدين لهما كثيراً وسيعد لهما وداعاً عملاقاً ومؤثراً. لقد طبعا أكبر عقد زمني من نجاحات بايرن بأدائهما الرائع».

وكتب النادي على موقعه في الإنترنت: «ستقول مجموعة من أنصار الفريق (سيرفوس)» بالألمانية أي وداعاً، مؤكداً بذلك أن عقد الفرنسي الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، لن يمدد.

بدوره، قال ريبيري على موقع النادي البافاري، الذي أسهم في إحرازه اللقب ثماني مرات خلال 12 عاماً: «عندما قدمت إلى بايرن، أصبح الحلم حقيقة. الرحيل ليس سهلاً، لكن يجب ألا ننسى على الإطلاق ما حققناه معاً».