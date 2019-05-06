الامارات | العين يتحرى هلال السعودية في «آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتحرى هلال السعودية في «آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي فريق العين عندما يواجهون الهلال السعودي في الساعة 11 من مساء اليوم على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وهي المباراة التي يدخلها «الزعيم» بخيار واحد هو الفوز فقط، وانتظار فوز الاستقلال الإيراني على الدحيل القطري على استاد أزادي في طهران، لتعزيز موقفه في التأهل للدور الثاني.

ويحتل «الزعيم» المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، فيما يتصدر الهلال الترتيب بتسع نقاط مقابل سبع نقاط للدحيل وأربع نقاط للاستقلال، وسيزيد فريق العين من حظوظه في حال الفوز في لقاء اليوم على الهلال السعودي وخسارة الدحيل، ليتمكن في ذلك من تأجيل حسم تأهل كل فرق المجموعة حتى الجولة الأخيرة منتصف رمضان.

ويدرك لاعبو العين صعوبة المهمة الملقاة على عاتقهم، خصوصاً أن الفريق لا يمر بأفضل حالاته على كل المنافسات، خصوصاً في المسابقة القارية التي لم يتذوق فيها طعم الفوز حتى الآن، إذ تعادل أمام الاستقلال والدحيل خارج ملعبه، بينما مني بخسارتين على ملعبه على يد الهلال والدحيل، ليحقق بذلك أسوأ مشاركة له في البطولة الآسيوية على مدار تاريخه، الذي نجح فيه من قبل بالتتويج بلقب نسخة 2003، ونال وصافة نسختي 2005 و2016.

وستشهد تشكيلة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، خلال اللقاء، غياب مجموعة من اللاعبين المؤثرين، في مقدمتهم لاعب الوسط الياباني توكاسا شيوتاني بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما سيغيب كل من جمال معروف وريان يسلم ومحمد عبدالرحمن ومحمد فايز ومحمد أحمد لعدم تعافيهم من الإصابة حتى الآن.

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وستتعزز الصفوف بمشاركة لاعب الوسط المالي تونغو حامد دومبيا المقيد في القائمة الآسيوية فقط، الذي يشكل إضافة حقيقة لوسط «الزعيم»، كما تعود للتشكيلة مجموعة من اللاعبين بعد التعافي من الإصابات، في مقدمتهم الحارس خالد عيسى ولاعب الوسط عامر عبدالرحمن وأحمد برمان، بجانب البرازيلي كايو لوكاس العائد للمشاركة بعد أن كان مجلس الإدارة أوقف نشاطه الشهر الماضي.

في المقابل، يدخل فريق الهلال السعودي اللقاء وقد تكفيه حتى نتيجة التعادل لضمان التأهل بشكل رسمي للدور الثاني، لكن الفريق السعودي لا يمر هو الآخر بأفضل حالاته بعد وادع كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة كبيرة على يد التعاون، وتقلص حظوظه في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ومن المتوقع أن تلقي نتائج الفريق الأخيرة بظلالها على الأداء في لقاء اليوم.

• الهلال يتصدر ترتيب المجموعة بتسع نقاط مقابل نقطتين للعين.

للاطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.