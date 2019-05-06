الامارات | مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب مانشستر يونايتد عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لسقوطه، أمس، في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه هادرسفيلد، الذي هبط إلى الدرجة الأولى الشهر الماضي، وذلك في المرحلة 37 قبل الأخيرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة، في حين يملك توتنهام 70 نقطة في المركز الرابع، قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

ولم يفُز مانشستر إلا مرتين في آخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، في حين أنهى هادرسفيلد سلسلة من ثماني هزائم متتالية.