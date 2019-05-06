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الامارات | مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال الموسم المقبل

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب مانشستر يونايتد عن مسابقة الموسم المقبل لسقوطه، أمس، في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه هادرسفيلد، الذي هبط إلى الدرجة الأولى الشهر الماضي، وذلك في المرحلة 37 قبل الأخيرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة، في حين يملك توتنهام 70 نقطة في المركز الرابع، قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

ولم يفُز مانشستر إلا مرتين في آخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، في حين أنهى هادرسفيلد سلسلة من ثماني هزائم متتالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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