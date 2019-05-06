الامارات | الجنيبي يدير مباراة بكين غوان وجيونبك بدوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي يدير مباراة بكين غوان وجيونبك بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي عمار الجنيبي، لإدارة مباراة فريقَي بكين غوان الصيني وجيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، المقررة غداً في الصين، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا للأندية، إذ غادر الجنيبي الى الصين، أمس، استعداداً لإدارة المباراة.

ويعد عمار الجنيبي من أبرز الحكام النخبة بالاتحاد الآسيوي، علماً بأنه قاد أخيراً مباراة فريقَي شباب الأهلي والظفرة في نهائي كأس رئيس الدولة، التي انتهت بفوز شباب الأهلي وحصده للقب.