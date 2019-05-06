الامارات | فيرمينو يغيب عن ليفربول أمام برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو يغيب عن ليفربول أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لن يشارك في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد برشلونة الإسباني، غداً، على ملعب أولد ترافورد في ليفربول بسبب الإصابة.

وصرّح كلوب بعد فوز فريقه الصعب على مضيفه نيوكاسل 3-2 في الدوري الممتاز: «لن يكون جاهزاً (فيرمينو)، والبقية سنرى ما قد يحصل».

وقد يغيب عن المواجهة المهمة جداً بعد فوز برشلونة ذهاباً على ملعبه كامب نو 3-صفر، الهداف المصري محمد صلاح، بعد تعرضه لإصابة في الرأس في مباراة أول من أمس، وخروجه على نقالة في الدقيقة 70.

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وقال كلوب لشبكة «سكاي سبورتس» الرياضية: «علينا أن نرى. لقد تلقى ضربة على رأسه. تابع (ما تبقى من) المباراة من غرفة تبديل الملابس. إنه بحالة جيدة، لكن علينا أن نجري اختبارات أكثر».

وأصيب صلاح إثر اصطدام مع حارس مرمى نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا، عندما حاول الأخير إبعاد كرة عرضية فوقع الدولي المصري على الأرض دون حراك.

وتلقى صلاح العلاج على أرضية الملعب، قبل أن ينقل على نقالة، وتعتبر إصابته ضربة قوية لليفربول، إذا لم يستطع المشاركة في مباراة الإياب ضد العملاق الكاتالوني الساعي لاستعادة اللقب الذي احتكره غريمه ريال مدريد في السنوات الثلاث الأخيرة.