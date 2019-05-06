الامارات | «أندر أرمر» تخطط للتعاقد مع نجوم في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أندر أرمر» تخطط للتعاقد مع نجوم في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مؤسس شركة «أندر أرمر» الأميركية للملابس والمعدات الرياضية، كيفين بلانك، أن الشركة تضع ضمن خططها التعاقد مع عدد من نجوم دوري الخليج العربي، في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التعاقدات التي تبرمها الأندية بضم عدد من أبرز اللاعبين في العالم، إلى جانب وجود لاعبين مواطنين ضمن الأفضل على مستوى قارة آسيا، يغري الشركة للتعاقد معهم ليصبحوا وجوهاً إعلانية لها.

وقال بلانك لـ«الإمارات اليوم»: «إن الكرة الإماراتية تجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة»، موضحاً أن «الإمارات بصفة عامة تعدّ أفضل وجهة للمستثمرين في المجال الرياضي، خصوصاً أنها تمتلك بنية تحتية رائعة، واهتماماً كبيراً من الحكومة بالرياضة والرياضيين».

وأضاف المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة: «لدينا العديد من الشراكات، أبرزها في الوقت الحالي بالنسبة إلى كرة القدم، مع ساوثامبتون الإنجليزي، وكان لدينا تجربة طويلة مع توتنهام الإنجليزي أيضاً، بينما تركيزنا في الولايات المتحدة الأميركية على كرة السلة، وكرة القدم الأميركية، والغولف، لأنها الأكثر شعبية هناك، إذ تعاقدنا مع لاعب كرة السلة، ستيفن كاري، أعظم من يجيد الرميات الثلاثية وأفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (إن بي أي) في السنوات الأخيرة، كما تعاقدنا مع توم برادي، أفضل لاعب كرة قدم أميركي في كل العصور، إلى جانب لاعب الغولف الأميركي جوردان سبيث، بينما كان لدينا اهتمامات أيضاً بالألعاب الأخرى بالتعاقد مع أفضل لاعب في تاريخ السباحة على مستوى العالم، الأسطورة مايكل فيلبس، صاحب الرقم القياسي في عدد الميداليات الذهبية الأولمبية في كل العصور».

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في المقابل، أكد أن اهتمام شركة «أندر أرمر» تزايد في السنوات الأخيرة في دبي، وقال: «عقدنا جلسة تدريبية مع 15 شخصية مؤثرة في دبي، لأننا نفكر من منظور عالمي، والإمارات تعدّ وجهة نموذجية بالنسبة لنا، وسنكشف في الفترة المقبلة عن العديد من الشراكات المهمة».

أما بالنسبة إلى رعاية الشركة للبطولات العالمية، قال: «نحرص على الحضور في بطولات كبيرة مثل دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم، ولكن هناك بطولات أخرى نهتم بإثبات حضورنا فيها أيضاً، ولا شك أننا نفكر في المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، خصوصاً أننا سيكون لدينا ما يقارب من 300 رياضي يتنافسون لحصد ميداليات البطولة، علاوة على الوجود في سوق ضخمة مثل طوكيو، علماً بأن نشاطنا التجاري قائم بقوة في اليابان، لذا ستكون رعايتنا لدورة الألعاب الأولمبية هناك عملاً تشجيعياً رائعاً، لأن طوكيو، كانت أول سوق دولية أتوجه إليها خارج الولايات المتحدة، وبالنسبة لنا يجب أن تكون (أندر أرمر) على الطاولة عند إبرام أي صفقة كبرى، وكما قلت من قبل، يمكننا فعل أي شيء، لكن لا يمكننا فعل كل شيء، نتعامل بذكاء بالغ ونتحرك بحنكة شديدة في ما يخص الصفقات التي نبرمها».

وختم كيفين تصريحاته بالحديث أن الشركة لا تسعى إلى الدخول في سباق مع الشركات الأخرى، موضحاً: «نحن ضمن ثلاث أو أربع شركات تخطت إيراداتها خمسة مليارات دولار، ولكن في الوقت نفسه لدينا خطط نسعى إلى تنفيذها، إذ على سبيل المثال، كنا نرغب في تجديد تعاقدنا مع توتنهام، ولكن النادي الإنجليزي طلب مقابل أكبر من الميزانية التي تم وضعها، لذلك لم يتم تجديد التعاقد».