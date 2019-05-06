الامارات | تكريم منتخب أصحاب الهمم في البطولة الشتوية للسباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم منتخب أصحاب الهمم في البطولة الشتوية للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم مجلس إدارة اتحاد السباحة السباحين الـ10 المشاركين في بطولة الدولة للسباحة بالمجرى الطويل 50 متراً، التي أقيمت، يومَي الجمعة والسبت الماضيين، بمسبح نادي الجزيرة في أبوظبي، وذلك تفعيلاً للتعاون المشترك بين مؤسسة الأولمبياد الخاص والاتحادات الرياضية الوطنية تحقيقاً لدمج أصحاب الهمم.

ويأتي التكريم للاعبين والمدربين والمشرفين لمنتخب أصحاب الهمم للسباحة، بعد أن حققوا إنجازاً كبيراً خلال مشاركتهم الأخيرة بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».

وحرص رئيس اتحاد السباحة، سلطان السماحي، على تكريم السباحين، ورافقه الأمين العام للاتحاد، عبدالله الوهيبي، وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، عبدالله مبارك، وقال عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم» إن «هذه المشاركة تأتي نتيجة عملية لبطولة الأولمبياد الخاص، التي أقيمت بالإمارات في مارس الماضي، ويبحث الاتحاد إقامة مبادرات أخرى لأصحاب الهمم منها إقامة بطولات خاصة بأصحاب الهمم، ودعوتهم باستمرار للمشاركة في بطولات الاتحاد المحلية التي ينظمها».

ووجّه الوهيبي الشكر إلى الأندية والأجهزة الفنية التي كانت في البطولة، على النتائج الرائعة التي حققتها في الأولمبياد، وحصد العديد من الميداليات.