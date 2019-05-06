شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة مُوجِعة لبرشلونة قبل إياب نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي برشلونة الإسبانى غياب الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، عن المشاركة في مواجهة ليفربول، المقرر لها غدًا الثلاثاء، بملعب «أنفيلد»، في «إياب» نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة حقق فوزًا عريضًا على ليفربول في ذهاب نصف النهائى على ملعب «كامب نو»، بثلاثة أهداف دون رد، أحرز أحدها «سواريز»، والهدفين الآخرين للأرجنتينى ليونيل ميسى.

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وأوضح نادى برشلونة عبر موقعه الرسمى أن الفحوص الطبية التي خضع لها «عثمان» أثبتت معاناته إصابة في أوتار العضلة ذات الرأسين من فخذه اليمنى، مشيرًا إلى أن عودته ستكون حسب تعافيه من الإصابة.

وشارك «عثمان» لمدة 5 دقائق في مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة التي أُقيمت مساء أمس الأول على ملعب «بالايدوس»، ضمن منافسات الدورى الإسبانى «الليجا»، والتى انتهت بخسارة برشلونة بهدفين دون مقابل.

من جهة أخرى، سلطت الصحف الإسبانية الضوء على هزيمة برشلونة أمام سيلتا فيجو، حيث قالت صحيفة «سبورت»: «البارسا يخسر بالصف الثانى»، في إشارة إلى مشاركة اللاعبين الاحتياطيين أمام سيلتا فيجو، بعد قرار إرنستو فالفيردى إراحة اللاعبين الأساسيين من أجل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام ليفربول.

فيما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «فالفيردى يخسر بالصغار»، موضحة أن برشلونة كان في نزهة أمام سيلتا فيجو، بعدما حسم بطولة الدورى الإسبانى، وكان لا يريد من المباراة شيئًا وخسر بهدفين مقابل هدف وسط قرار «فالفيردى» باستبعاد الأساسيين من المباراة بسبب دورى أبطال أوروبا. وتوقف رصيد برشلونة عند 83 نقطة، وقد حسم اللقب رسميًا في الجولة الماضية، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز الـ14 برصيد 40 نقطة.