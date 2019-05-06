شكرا لقرائتكم خبر عن «جاريث بيل» يرفع راية العصيان ضد «زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن اندلاع ثورة من جانب الدولى الويلزى جاريث بيل، جناح الفريق الكروى الأول بنادى ريال مدريد، عقب استبعاده من مواجهة أمس أمام فياريال، مشيرة إلى أن اللاعب سيطرت عليه حالة من الحزن والغضب، وأكد لوكيله ضرورة البحث عن عرض للخروج من قلعة «سانتياجو برنابيو»، في نهاية الموسم الجارى.

وقالت الصحيفة إن الجناح الويلزى وصل لحالة من خيبة الأمل داخل صفوف الميرنجى، لاسيما بعد تولى الفرنسى زين الدين زيدان المهمة الفنية للفريق، حيث لا يعتمد على اللاعب بشكل أساسى مع الفريق، مما يجعل رحيله عن الملكى قريبًا للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل أكد للمقربين منه أنه يستحق معاملة أفضل من ذلك داخل ريال مدريد، خاصة أنه حسم بطولتين لدورى أبطال أوروبا، كما أنه أصبح لا يطيق صافرات الاستهجان من جانب جماهير الملكى، خاصة في مباراة رايو فاليكانو الماضية، إلى جانب تصريحات مدربه ضده الذي اعترف بهبوط مستواه للغاية مع الفريق.

Advertisements

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن الفرنسى زين الدين زيدان ليس سعيدًا بالأداء الذي يقدمه لوكا مودريتش مع ريال مدريد منذ عودته مرة أخرى لتدريب الفريق، وليس واثقًا من استعادة مستواه في الموسم المقبل، لاسيما مع كبر سنه وهبوط مستواه بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن زيدان أصبح لا يثق في لاعبى الفريق الكبار، خاصة أنه عقد معهم اجتماعًا قبل لقاء رايو فاليكانو وطالبهم بالفوز وتحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من الموسم، ولكنه تفاجأ بمستوى اللاعبين في اللقاء الذي خسره الميرنجى بهدف دون مقابل.

على جانب آخر، حسمت إدارة ريال مدريد صفقة انتقال الصربى لوكا يوفيتش، مهاجم فريق أينتراخت فرانكفورت، بداية من الموسم المقبل، بعد صراع طويل من جانب فريق برشلونة الذي حاول التعاقد معه.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، إن ريال مدريد أنهى التعاقد مع نجم أينتراخت فرانكفورت، لوكا يوفيتش، مقابل 60 مليون يورو، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سجل يوفيتش 26 هدفًا خلال الموسم حتى الآن مع ناديه الألمانى، وهو ثانى هداف في بطولة اليوروبا ليج برصيد 9 أهداف بعد أوليفييه جيرو، لاعب تشيلسى (10 أهداف)، كما يحتل المركز الثانى بترتيب هدافى البوندسليجا برصيد 17 هدفًا خلف البولندى روبرت ليفاندوفسكى.

يذكر أن فرانكفورت سيحصل على 48 مليون يورو من الصفقة، بينما سيحصل نادى يوفيتش السابق، بنفيكا البرتغالى، على 12 مليون يورو، ليكون المجموع 60 مليون يورو.