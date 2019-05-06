شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة على صفيح ساخن بين «السيتي» و«ليستر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف ملعب «الاتحاد» مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقى مانشستر سيتى وليستر سيتى، في التاسعة مساءً، ضمن ختام منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

يدخل مانشستر سيتى المباراة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لاستعادة قمة ترتيب الدورى الإنجليزى، التي حصل عليها ليفربول بعد الفوز القاتل الذي حققه السبت على نيوكاسل يونايتد بنتيجة ٣/٢ حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب الدورى برصيد 94 نقطة بفارق نقطتين عن السيتيزن الذي يحتل المركز الثانى ولكن له مباراة اليوم أمام ليستر سيتى.

ويسعى أبناء الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى للسيتى، لتحقيق الفوز، من أجل الاقتراب خطوة جديدة، نحو الاحتفاظ بلقب البريميرليج للموسم الثانى على التوالى، حيث إن المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم اشتعلت للغاية مع رفاق الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول.

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من جانبه أكد بيب جوارديولا، المدير الفنى للسيتى، أنه لن يحدث أي تلاعب في المواجهة مع ليستر سيتى، مشددا على أن السيتى سيبحث عن تقديم أداء جيد، مضيفًا: «لا يمكننى تخيل أن لاعبى ليستر سيأتون لقضاء عطلتهم، هذا لن يحدث. سيأتون من أجل الانتصار».

ويدخل السيتى اللقاء بتشكيل يتكون من إيدرسون في حراسة المرمى وأمامه والكر، ستونز، لابورتى، زيتشينكو، جوندوجان، ديفيد سيلفا، بيرناندو سيلفا، أجويرو، سترلينج، رياض محرز.

على الجانب الآخر يدخل ليستر سيتى اللقاء محتلا المركز التاسع برصيد 51 نقطة، حيث يسعى إلى استغلال الضغط الجماهيرى على فريق السيتى الذي يعتمد على الاندفاع الهجومى وسيكون في صالح الثعالب لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب «الاتحاد».

من جانبه قال بريندان رودجرز، المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، إنه لا يحتاج إلى أي دوافع إضافية لمساعدة ناديه السابق ليفربول في المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز، موضحًا: «أنا أعمل في ليستر سيتى. تركيزى ينصب على ليستر سيتى. لا توجد مقارنات، وكل تفكيرى ينصب على ليستر سيتى وأن أفعل المطلوب لتحقيق نتيجة جيدة».

وتنتظر جماهير ليفربول هدية ثمينة من ليستر سيتى في محاولة عرقلة أبناء جوارديولا للحفاظ على صدارة الدورى الإنجليزى في ظل الصراع الشرس على لقب البريميرليج هذا الموسم.