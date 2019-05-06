شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح سلة الزمالك مستمرة في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك إلى القاهرة فجر اليوم الإثنين عقب انتهاء الفريق من مباراة النجم الساحلي في إياب دور نصف نهائي بطلة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية والتى خاضها الأبيض الأحد على أرض الملعب الأوليمبي بمدينة سوسة.

وكانت البعثة قد تناولت سحورها الأول في شهر رمضان المبارك في فندق الإقامة عقب المباراة التي أقيمت والجريدة ماثلة للطبع، قبل التوجه للمطار، وحرص فيرجانى ساسى لاعب الفريق المصاب والمتواجد في تونس على تناوله مع اللاعبين وأصر على مرافقتهم إلى مطار المنيستير لتوديعهم قبل استقلال طائرة العودة إلى القاهرة. وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة الزمالك والجهاز الفنى سيضغطون خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تأجيل أو ترحيل بعض المباريات خصوصا أن الفريق سيلاقى وادى دجلة والداخلية والإنتاج الحربى في 7 أيام فقط.

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وحرص لاعبو الزمالك وعلى رأسهم كهربا وطارق حامد على الاتصال بزميلهم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته في مباراة نيوكاسيل في الدورى الإنجليزى.

من جهة ثانية، انعكست فرحة تتويج الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك بلقب بطولة دورى السوبر على بعثة فريق الكرة في تونس وحرص لاعبو القدم على الاتصال بزملائهم في فريق السلة وتهنئتهم على الفوز بالدرع، وتمنوا أن يسيروا على نهجهم ونهج اليد في اكتمال الفرحة البيضاء بدرع الدورى هذا الموسم.

وسادت حالة من الفرحة العارمة مقر فندق إقامة الزمالك في تونس بعد استعادة سلة وعمالقة الأبيض الدرع بعد غياب دام سنوات عقب الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 87 – 66 في المباراة الخامسة، التي جمعت الفريقين في دورى سوبر السلة.