شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ناديًا تنتظر قبلة الحياة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سيكون شهر رمضان المعظم، شاهدا على أقوى صراع من أجل البقاء في دورى الأضواء والشهرة، والهرب من شبح اللاعودة بالهبوط للقسم الثانى.

وسيكون عشاق ومتابعو كرة القدم في مصر على موعد مع الإثارة والتحدى بين 11 فريقا في المسابقة، سيهبط ثلاثة أندية منها وينجو 8 أندية من الصراع.

ويحتل الثلاثى النجوم والداخلية وحرس الحدود الثلاثة مراكز الأخيرة في الجدول، بينما الـ6 فرق لا يفرقها سوى نقاط قليلة عن الثلاثى.

وتبدو فرصة فريق النجوم هي الأصعب في تحقيق هدفه، حيث يحتل الفريق المركز الأخير بجدول المسابقة بـ25 نقطة، وبخلاف مباراته مع الأهلى، التي أقيمت أمس، سيتبقى له ثلاث مباريات أخرى أمام مصر المقاصة وبيراميدز وإنبى، وأصبح في حاجة لمعجزة من أجل الهروب من شبح الهبوط.

وتحوم خطورة بقوة على فريق الداخلية الذي يحتل المركز السابع عشر بـ27 نقطة، وأصبح في حاجة أيضا لتحقيق الفوز في جميع مبارياته بشرط تعثر منافسيه في تحقيق حلمه بالبقاء، وهو ما يبدو صعبا، خصوصا أنه سيلتقى في مبارياته الثلاث المتبقية له مع فرق الزمالك والإسماعيلى والمصرى.

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ويحتل حرس الحدود أحد مثلث الخطر، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر بـ32 نقطة، وأصبح في حاجة للفوز في مباراتين من الأربع مباريات المتبقية له في المسابقة للنجاة من الهبوط، حيث يتبقى للفريق مبارياته مع الزمالك والمصرى ووادى دجلة وبيراميدز.

وبفارق نقطة واحدة عن الحدود يأتى فريق إنبى، الذي يحتل المركز الخامس عشر بـ33 نقطة، ويتبقى له مبارياته مع الأهلى والاتحاد ومصر المقاصة والنجوم.

ويدخل في الصراع بتروجيت، الذي يحتل المركز الرابع عشر بـ34 نقطة، وهو في حاجة للفوز في مباراة واحدة على أقل تقدير من مبارياته الثلاث المتبقية أمام طلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب.

ويشارك طلائع الجيش نفس الرصيد بتروجيت، محتلا المركز الثالث عشر، ويتبقى للفريق العسكرى ثلاث مباريات أمام بتروجيت والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة.

ويبدو الثلاثى سموحة والإنتاج الحربى وووادى دجلة الأوفر حظا في البقاء، حيث يكفى أي فريق منها الفوز فقط لتحقيق حلم البقاء، لكونها تمتلك 35 نقطة، حيث يتبقى لسموحة ثلاث مباريات أمام الأهلى وبتروجيت والاتحاد السكندرى، فيما يتبقى للإنتاج 4 مباريات أمام الإسماعيلى والزمالك والمصرى ووادى دجلة، ويتبقى لدجلة مبارياته مع الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود والإنتاج الحربى.

ويبقى الثلاثى الجونة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى الأوفر حظا بين المتصارعين، حيث يمتلك الجونة والاتحاد 36 نقطة، وتعادلها في مباراة واحدة يضمن لها البقاء، فيما يتبقى للإسماعيلى 5 مباريات.

يتبقى للجونة مبارياته أمام المقاولون والزمالك والإسماعيلى، ويتبقى للاتحاد مبارياته أمام إنبى وطلائع الجيش وسموحة، فيما يتبقى للإسماعيلى مبارياته أمام الإنتاج الحربى والداخلية والجونة والأهلى والزمالك.