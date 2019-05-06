شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية تأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي. وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين. Advertisements

موعد مباراة الزمالك القادمة ومن المقرر اقامة مباراة الذهاب بين الفريقين فى المغرب يوم 19 مايو الجاري، بينما ستقام مباراة العودة يوم 26 من نفس الشهر. وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

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