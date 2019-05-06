شكرا لقرائتكم محمد صلاح: حكم المباراة تعامل بحدة مع لاعبي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن حكام مباريات أفريقيا ينحازون بعض الشىء لأصحاب الأرض.

قال صلاح في تصريحات تلفزيونية : مستوى الحكام في أفريقيا أصبح الأن افضل مما كان.

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وأردف : لم يتعمدوا ان يكون المستوى سىء كما كان الوضع قبل ذلك، ولكن ينحازوا بعض الوقت لأصحاب الأرض

وأتم: حكم مباراة اليوم تعادل بشكل حاد مع لاعبي الزمالك، كان يعتقد انهم سوف يضيعون الوقت.