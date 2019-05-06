شكرا لقرائتكم توافد جماهير الزمالك على مقر النادى بميت عقبة للاحتفال بالصعود لنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توافد عدد كبير من جماهير الزمالك على التجمع أمام مقر النادى بميت عقبة، من أجل الاحتفال بتأهل الفريق الكروى الأول لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبى أمام النجم الساحلى التونسى فى مباراة الإياب التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، قبل الفوز فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب بهدف دون رد.
يشار إلى أن الزمالك يلتقى مع نهضة بركان المغربي في النهائى بعد تأهل الفريق الأبيض لأول مرة لنهائى الكونفدرالية على أن تقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 19 مايو الجارى وسيقام لقاء العودة 26 من الشهر الجاري فى برج العرب.
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