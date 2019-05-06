شكرا لقرائتكم خالد الغندور للمتربصين بالزمالك: هارد لك ليكم كلكم ولم نسقط بالشائعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خالد الغندور للمتربصين : هارد لك ليكم كلكم ولم نسقط بالشائعات وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق رسالة الى المتربصين بالنادي عقب تأهل الفريق الى نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية.

وقال الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور : "هارد لك ليكم كلكم" مؤكدًا أن الزمالك لم يسقط بإشاعة رحيل جروس وطلبه الرحيل بنهاية عقده أو بمن تحدثوا عن ان الفريق حصالة المجموعة الآن نرى الأبيض فى نهائي كأس الكونفدرالية.

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وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي.

وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين.