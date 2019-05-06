شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الزمالك ذاكر النجم كويس.. ونفسى أسلم على عبد الله جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطرق محمد صلاح، مدرب نادي اف سي مصر، للحديث عن تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلي التونسي.

وقال صلاح فى تصريحات تلفزيونية : "الزمالك قرأ فريق النجم جيدًا لذلك نجح في حسم التأهل، كهربا كان لابد أن يكون في الملعب ولا يخرج".

وأكمل : "كزملكاوي لم أكن أرى خروج كهربا موفق، كان يجب أن يكون في الملعب، لأنه يجيد التعامل مع الكرة في الدقائق الأخيرة، خاصًة مع وجود مساحات في دفاع النجم الساحلي".

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أعرب محمد صلاح عن أداء عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، قائلا: "نفسي اشوف عبد الله جمعة وأسلم عليه تقديرًا مني لدوره مع الفريق".

متابعًا "لو فزنا بأي بطولة سيكون عبد الله جمعة بعد ربنا هو السبب فيها، وعبد الله متفاهم مع كهربا بشكل مميز للغاية ويخوض مباراة مهمة في مركز غير مركزه".