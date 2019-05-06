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جدة - عمرو شويل كابتن الزمالك يكشف أصعب أوقات المباراة أمام النجم الساحلي أكد حازم إمام كابتن نادي الزمالك أن الروح القتالية التى تمتع بها اللاعبون فى مباراتي النجم هو سبب الفوز والتأهل الى نهائي كأس الكونفيدرالية. وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي. أضاف حازم امام فى تصريحات خاصة لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: أن أصعب أوقات المباراة هي العشر دقائق الأولى ونفسها الأخيرة. Advertisements كابتن الزمالك يكشف أصعب أوقات المباراة أمام النجم الساحلي تابع حازم إمام أن دعم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المتتالي فى الأوقات الصعبة قبل الانتصارات على عكس الفترات السابقة، مقدمًا التهنئة للجميع. وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين. وأكد حازم امام أن ذبح أضحية داخل جدران نادي الزمالك جاء من اللاعبين بالكامل الذين حرصوا على المشاركة فيه لعبور المرحلة الحالية. وقال حازم امام : نتمنى حضور الجماهير من كافة أرجاء مصر، كما نتمنى وقوف كل مؤسسات الدولة بجانبنا خلال مباراة العودة لنهائي مسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

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