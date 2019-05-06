أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق ان الأبيض ظهر اليوم أمام النجم الساحلي مثل الساعات السويسرى ممتلئ بإنضباط غير عادي خلال فعاليات الشوطين الأول والثاني.

وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي.

أضاف هيثم فاروق خلال تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة، أن لاعبو الزمالك كانوا أكثر من رائعين خاصة بعض اللاعبين الذين كنا نخشى ظهورهم بشكل سيء مثل حمدي النقاز الذى استعاد الكثير من مستواه وعبد الله جمعه الذى يتعرض لظلم واضح بعدم استدعائه لتشكيلة المنتخب الوطني الأول، وعمر السعيد ومحمد ابراهيم وغيرهم من اللاعبين.

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هيثم فاروق: الزمالك ظهر أمام النجم الساحلي مثل الساعة السويسري

وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين.