هيثم فاروق: الزمالك ظهر أمام النجم الساحلي مثل الساعة السويسري...

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جدة - عمرو شويل هيثم فاروق: الزمالك ظهر أمام النجم الساحلي مثل الساعة السويسريأكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق ان الأبيض ظهر اليوم أمام النجم الساحلي مثل الساعات السويسرى ممتلئ بإنضباط غير عادي خلال فعاليات الشوطين الأول والثاني.
وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي.
أضاف هيثم فاروق خلال تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة، أن لاعبو الزمالك كانوا أكثر من رائعين خاصة بعض اللاعبين الذين كنا نخشى ظهورهم بشكل سيء مثل حمدي النقاز الذى استعاد الكثير من مستواه وعبد الله جمعه الذى يتعرض لظلم واضح بعدم استدعائه لتشكيلة المنتخب الوطني الأول، وعمر السعيد ومحمد ابراهيم وغيرهم من اللاعبين.
هيثم فاروق: الزمالك ظهر أمام النجم الساحلي مثل الساعة السويسريوتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين.
وأكد اللاعب الدولي السابق أن جماهير الزمالك لها ان تفرح وتسعد ببلوغ فريقها الى نهائي البطولة لأول مرة بتاريخه.
ومن المقرر اقامة مباراة الذهاب بين الفريقين فى المغرب يوم 19 مايو الجاري، بينما ستقام مباراة العودة يوم 26 من نفس الشهر.
وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.
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