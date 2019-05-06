شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يصرف مكافأة لكل لاعب بقيمة 100 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، صرف 100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب، بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى.

وأجرى رئيس الزمالك ، اتصالات بلاعبى الفريق لتهنئتهم على التأهل لنهائى البطولة الأفريقية، مشيدًا بالروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبين والإصرار على الصعود.

يشار إلى أن الزمالك سيلتقى مع نهضة البركان المغربى، فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد التأهل على حساب النجم الساحلى التونسى، بالتعادل السلبى فى مباراة الأياب التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على الملعب الأولمبى بسوسة، والفوز فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب بهدف دون رد.

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موعد مباراة الزمالك ضد نهضة البركان فى النهائى

يحل الزمالك ضيفًا على نهضة البركان فى ذهاب نهائي الكونفدرالية فى 19 مايو الجاري، قبل أن يلتقي الفريقين مجددًا فى مصر 26 من الشهر نفسه.

وكان الزمالك قد تأهل بمجموع المباراتين أمام النجم الساحلي 1-0 ، فيما تأهل نهضة البركان أمام الصفاقسي الساحلي 3-2 بمجموع المباراتين.