شكرا لقرائتكم عبد الرءوف: ما حدث من حكم مباراة الزمالك والنجم غير قانوني وجنش كان بيمثل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر عبد الرءوف الحكم الدولي السابق أن ارتداء عمر السعيد مهاجم الزمالك لقميص جنش بعد طرده في مباراة النجم الساحلي بنفس رقم القميص غير قانونى.

قال عبد الرءوف في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث خطأ قانوني من جانب حكم المباراة، في الظروف العادية المفروض الحكم ياخد التي شيرت ويغير الرقم، ولكن في الظروف دي في المباراة محدش دماغه هتروح لتغيير الرقم".

استكمل عبد الرءوف: "اللاعب معروف لدى الحكم بالرقم وليس الإسم، بالورقة والقلم كان لازم يغير رقم التي شيرت ولكن ما حدث لن يؤثر على نتيجة المباراة أو يكون سبب في إعادة اللقاء.

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أكد ياسر عبد الرءوف، أن قلة خبرة حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي أثرت عليه في بعض القرارات، متابعا:"أداء الحكم كان مرضي، لكن قلة الخبرة أثرت عليه في بعض القرارات، وكان هناك تحفز ضد لاعبي الزمالك وظهر ذلك في إنذار النقاز وجنش".

وأكمل : "أرى أن جنش كان بيمثل، لكن الإنذار الأول كان مبكرا ويجب الإنتظار قبل إشهاره، الكاميرات لم تظهر الكرة كانت من داخل أو خارج الصندوق، ولو إفترضنا إنها من الداخل لا يتوجب عليه الحصول على إنذار".