شكرا لقرائتكم سيف زاهر: الحكم كان مجهز الكارت الأحمر لجنش من أول المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامى سيف زاهر، عن طرد حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلى لمحمود عبد الرحيم جنش خلال مباراة الإياب فى تونس على ملعب سوسة.

وقال سيف زاهر من خلال برنامج ملعب أون الذى يقدمه على قناة ON Sport ، إن حكم المباراة كان طوال المباراة مجهز الكارت الأحمر لجنش حارس الزمالك.

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وأبدى سيف زاهر رأيه على طرد جنش، قائلا: الواقعة لا تستاهل الكارت الأحمر من وجه نظرى.

وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.