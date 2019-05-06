شكرا لقرائتكم سيف زاهر: الحكم كان مجهز الكارت الأحمر لجنش من أول المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الإعلامى سيف زاهر، عن طرد حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلى لمحمود عبد الرحيم جنش خلال مباراة الإياب فى تونس على ملعب سوسة.
وقال سيف زاهر من خلال برنامج ملعب أون الذى يقدمه على قناة ON Sport ، إن حكم المباراة كان طوال المباراة مجهز الكارت الأحمر لجنش حارس الزمالك.
وأبدى سيف زاهر رأيه على طرد جنش، قائلا: الواقعة لا تستاهل الكارت الأحمر من وجه نظرى.
وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.
كانت هذه تفاصيل خبر سيف زاهر: الحكم كان مجهز الكارت الأحمر لجنش من أول المباراة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.