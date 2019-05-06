برنامج الزمالك يحتفل بالتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل برنامج الزمالك يحتفل بالتأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية احتفل برنامج الزمالك اليوم بتأهل الفريق لنهائي مسابقة الكونفدرالية الافريقية . وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي. Advertisements وأذاع البرنامج عددًا من الأغاني الخاصة بالنادي مصحوبة بفيديوهات عن التدريبات الخاصة بالفريق والجلسات التى جمعت اللاعبين برئيس النادي. وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين.

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