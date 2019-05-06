شكرا لقرائتكم قصة مباراة رمضانية ..إفطار جماعى فى استاد القاهرة و"طوبة زيمبابوى" الأشهر فى تاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

28 فبراير 1993، يوم السادس من رمضان لعام 6 رمضان 1413، أشهر مباراة فى تاريخ مصر والتى كانت فى سهرة رمضانية على استاد القاهرة المكتظ عن أخره بجماهير تخطت 100 ألف مشجع وهى أشهر مواجهات المنتخب المصرى أمام زيمبابوى، والأشهر أيضا فى تاريخ المباريات الدولية للكرة المصرية ، والتى عرفت باسم " طوبة زيمبابوى" فى الجولة السادسة والأخيرة بالدور الأول لتصفيات كأس العالم والتى كانت السبب الرئيسى لجيل التسنيعات فى فقدان حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم فى أمريكا 1994 والتى توجت البرازيل بلقبها آنذاك.

استاد القاهرة تحول إلى مائدة إفطار كبيرة حيث حرص الاف المشجعين على تناول الإفطار فى المدرجات حرصا على مشاهدة ومعرفة أجواء اللقاء التاريخى، منتخب مصر حينها كان فى المركز الثانى للمجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن زيمبابوى صاحبة المركز الأول، ويحتاج المنتخب للفوز ليتعادل معه فى النقاط ويصعد بفارق الأهداف.

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"طوبة زيمبابوى" أجلت وأجهضت حلم تأهل منتخب مصر للمونديال وتحول إلى كابوس كبير، ولقنت المصريين درسا كرويا سيبقى فى الذاكرة مدى الحياة، حيث كانت المباراة كفيلة بنقل مصر إلى المرحلة النهائية من التصفيات، لمواجهة منتخبين أخريين فى مجموعة واحدة يصعد منها الفائز مباشرة إلى مونديال أمريكا 1994.

أصوات الآلاف فى استاد القاهرة اختفت فجأة ودون سابق إنذار فى الدقيقة السادسة من اللقاء عندما تلقى مرمى أحمد شوبير هدفا مبكرا عن طريق إيجنت ساوو، ولكن بعدها انفجر بركان الغضب وتعالت أصوات المصريين حين نجح أشرف قاسم فى إدراك هدف التعادل للمنتخب الوطنى من ركلة جزاء فى الدقيقة 32 من المباراة، وبعدها اقتنص حسام حسن هدف الفوز فى الدقيقة 40.

وفجأة ودون سابق إنذار ألقى أحد المشجعين "طوبة" على لاعب زيمبابوى خلال تنفيذه لرمية تماس بجوار مدرب زيمبابوى أيضا، ذكرها حكم المباراة فى التقرير مما دفع الفيفا لإعادة المباراة فى ارض محايدة.

وبالفعل تم اعادتها على ملعب فى مدينة ليون الفرنسية، فى يوم الخميس 15 أبريل 1993، وانتهت بالتعادل السلبى، بعدما اهدر مجدى طلبة اشهر فرصة لمصر فى تاريخها وواصلت زيمبابوى صدارة المجموعة وصعدت لدور المجموعات النهائية،ولعبت فى المجموعة الثالثة وحلت وصيفا خلف الكاميرون التى تأهلت حينها مع نيجيريا، والمغرب إلى المونديال.