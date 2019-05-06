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أحمد عبد الحليم يطالب أبناء الزمالك مساندة مرتضى منصور...

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جدة - عمرو شويل أحمد عبد الحليم يطالب أبناء الزمالك مساندة مرتضى منصور 

دافع أحمد عبد الحليم كابتن فريق الزمالك الأسبق، أن رئيس الزمالك من حقه الوقوف بجانب بعد كل هذه الانجازات التى تتحقق فى عهده.

وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي.

 

أضاف أحمد عبد الحليم خلال مشاركته فى الاستوديو التحليلي ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أن عدم وقوف أبناء النادي تحديدًا خلفه فى ظل هذه الانجازات التى تتحقق يجعلنا جميعًا مطالبين بالوقوف معه للاستمرار فى حصد البطولات، وأيضًا عليهم أن يراجعوا موقفهم لأن الأهم النادي ومصلحته وتاريخه.

 

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أحمد عبد الحليم يطالب أبناء الزمالك مساندة مرتضى منصور 

وقال إن الزمالك مر بظروف صعبة للغاية قبل تولى مرتضى منصور أبرزها أن هناك لعبات جماعية كانت على وشك التجميد الآن تحصد بطولات قارية ومحلية بشكل كبير.

 

وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين.

وتحدث أحمد عبد الحليم عن المدير الفنى للفريق كريستيان جروس قائلًا أنه صاحب الفضل فى الوصول لنهائي الكونفيدرالية فنيًا لأنه الرجل الأول فى الفريق وعلينا مباركته.

 

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