جدة - عمرو شويل أحمد عبد الحليم يطالب أبناء الزمالك مساندة مرتضى منصور

دافع أحمد عبد الحليم كابتن فريق الزمالك الأسبق، أن رئيس الزمالك من حقه الوقوف بجانب بعد كل هذه الانجازات التى تتحقق فى عهده.

وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي.