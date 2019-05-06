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جدة - عمرو شويل طارق يحيي: جماهير الزمالك من حقها تفرح بإنتصارات الفريق هنأ طارق يحيي نجم الزمالك السابق جماهير القلعة البيضاء بتأهل الفريق الى نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية على حساب النجم الساحلي. وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي. Advertisements أضاف طارق يحيي، فى برنامج الزمالك اليوم، أن الزمالك يعيش حالة من الفرحة العارمة نتيجة الانتصارات المتتالية للنادي بمختلف الألعاب. وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين.

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