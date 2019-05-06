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جدة - عمرو شويل الزمالك يتظلم على قرار طرد محمود جنش أمام كاف كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك اتخاذ المستشار مرتضى منصور رئيس النادي التقدم بتظلم للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" للتظلم من قرار حكم مباراة النجم الساحلي الخاص بطرد اللاعب محمود عبد الرحيم جنش. وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي. وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين. Advertisements الزمالك يتظلم على قرار طرد محمود جنش أمام كاف وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا. وأوضح المصدر أن مسئولي النادي أكدوا أن الحكم لم يشهر الكارت الأصفر فى الواقعة الأولى وفى المرة الثانية قام بإشهار الكارت الأول ثم الطرد وهو ما يؤكد أن اللاعب والنادي تعرض لظلم نتيجة ما حدث. ويأمل الزمالك فى استعادة جهود حارسه الأساسي فى المباراة خاصة وأنه كان نجم لقاء النجم الساحلي فى تونس.

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