شكرا لقرائتكم أمير عزمى بعد صعود الزمالك: حصالة إفريقيا تأهل لنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير عزمى مدرب الزمالك على الانتقادات التى وجهت لفريقه فى بداية مشواره بدور المجموعات الإفريقى بسبب البداية غير الطيبة وتلقيه خسارة وتعادلين فى أول ثلاث جولات وضعته في مذيلة مجموعته قبل أن يستفيق فى الثلاث جولات الأخيرة ويصعد كأول المجموعة.

كانت الجماهير قد انتقدت الزمالك بسبب أدائه المتواضع فى بداية مشواره بدور المجموعات وشككت فى قدرته على الصعود للدور ربع النهائي للكونفدرالية.

قال عزمى في تصريحات تلفزيونية ردا على الانتقادات، "حصالة إفريقيا زي ما كانوا بيقولوا ويشككوا فيه صعد لنهائي افريقيا"، متابعا: "بشكر اللاعبين الرجالة والجهاز الفنى ومجلس الادارة اللي وفر الدعم للفريق لحد ما قدر يوقف على رجليه ويصعد للنهائي".

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طالب عزمى اتحاد الكرة بضرورة مراعاة الزمالك بمشواره فى الدورى باعتباره ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية، ولديه مباراتين صعبتين ضد نهضة البركان المغربى يومي 19 و26 من الشهر الحالي.

شدد على أن لاعبى الزمالك بحاجة للراحة وعدم ضغط مبارياته بالدورى من أجل الاستعداد جيدا لمواجهتى نهضة البركان بنهائى الكونفدرالية.