شكرا لقرائتكم ضمك يصعد إلى دوري المحترفين السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد نادي ضمك رسمياً إلى الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد، رغم خسارته أمام الطائي بهدف دون رد في الجولة 36 من دوري الدرجة الأولى.

ويعد ضمك هو ثاني ناد تأهل إلى دوري المحترفين بعد أبها، فيما يقع الخليج ثالثاً ويعادله في النقاط نادي العدالة، في المركز الرابع، والمؤهل لملحق الصعود والهبوط، إذ يواجه الرابع من الدرجة الأولى صاحب المركز 13 من الدوري السعودي للمحترفين.