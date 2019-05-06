شكرا لقرائتكم ضمك يصعد إلى دوري المحترفين السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد نادي ضمك رسمياً إلى الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد، رغم خسارته أمام الطائي بهدف دون رد في الجولة 36 من دوري الدرجة الأولى.
ويعد ضمك هو ثاني ناد تأهل إلى دوري المحترفين بعد أبها، فيما يقع الخليج ثالثاً ويعادله في النقاط نادي العدالة، في المركز الرابع، والمؤهل لملحق الصعود والهبوط، إذ يواجه الرابع من الدرجة الأولى صاحب المركز 13 من الدوري السعودي للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يصعد إلى دوري المحترفين السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.