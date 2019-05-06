شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الهمم في «مجرى السباحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك منتخب أصحاب الهمم من سباحي الأولمبياد الخاص الإماراتي في بطولة الدولة للسباحة بالمجرى الطويل 50م، والتي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين في مسبح نادي الجزيرة في أبوظبي، وذلك تفعيلاً للتعاون المشترك بين مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي والاتحادات الرياضية الوطنية.
وحرص رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي على تكريم السباحين برفقة عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد وعبد الله مبارك عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، وأكد عبد الله الوهيبي أن الاتحاد يبحث إقامة مبادرات أخرى لأصحاب الهمم منها إقامة بطولات خاصة .
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