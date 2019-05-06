شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة واحدة لإنتر ميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتفى إنتر ميلان الثالث بنقطة واحدة من تعادله سلباً مع مضيفه أودينيزي في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 63 نقطة. وفي مباراة أخرى، اكتسح سبال مضيفه كييفو فيرونا الأخير والهابط الى الدرجة الثانية برباعية نظيفة تعاقب عليها البرازيلي فيليبي دل بيلو (8 و55)، سيرجيو فلوكاري (47) والسلوفيني ياسمين كوريتش (81).

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