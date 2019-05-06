مواجهة مصيرية للعين أمام الهلال الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض العين في تمام الساعة 11 ليلاً فرصته الأخيرة في دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفاً على فريق الهلال السعودي في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات، حيث لا يوجد أمام «الزعيم» خيار آخر غير الفوز وحصد النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه الضئيلة في بلوغ الدور الثاني، حيث يملك الفريق نقطتين في رصيده ويحتل المركز الأخير في المجموعة التي يتصدرها الهلال بتسع نقاط، ويليه الدحيل برصيد 7 نقاط ثم الاستقلال الإيراني برصيد 4 نقاط.

يفقد العين جهود نجمه الياباني شيوتاني بداعي الإيقاف، وكذلك المهاجم جمال معروف الذي تعرض لإصابة بالغة في مباراة الدوري الأخيرة، وسيبتعد عن الملاعب لمدة شهر بجانب ريان يسلم ومحمد فايز ومحمد عبدالرحمن ومحمد أحمد بداعي الإصابة، فيما يتواجد مع الفريق البرازيلي كايو، وتبقى مشاركته من البداية بيد المدرب خوان غاريدو الذي طالب بعودته إلى القائمة، كما يتوقع مشاركة معظم لاعبي الخبرة المتمثلة في عامر عبد الرحمن وإسماعيل أحمد وبيرغ والمالي حامد دومبيا وأحمد برمان، بجانب الحارس الدولي خالد عيسى.

ويحتاج «الزعيم العيناوي» بلغة الحسابات المعقدة لعبور مرحلة المجموعات إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين على الهلال والاستقلال، بشرط أن يخسر فريق نادي الدحيل مباراتيه المتبقيتين أمام نفس الفريقين أيضاً، أو التعادل في واحدة وخسارة الأخرى؛ حتى يتمكن من حجز بطاقته في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

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من جانبه أكد المدير الفني للعين خوان غاريدو أهمية مواجهة الهلال ضمن أقوى بطولات القارة الآسيوية، موضحاً أن اللقاء يمثل الفرصة الأخيرة بالنسبة للعين في المنافسة على حصد إحدى بطاقتي التأهل لمرحلة ما بعد المجموعات، مشيراً إلى أنه افتقد في مباراة الذهاب أمام الهلال على ملعب العين إلى جهود عناصر مهمة، ولكنه يعتبر نفسه محظوظاً بعودة أفضل نجوم فريقه إلى القائمة الآسيوية قبل مواجهة الإياب.

وأكد خالد عيسى أن حظوظ فريقه في بلوغ ثمن النهائي عبر بوابة المجموعة الثالثة أصبحت صعبة، وقال: «نحن مطالبون بإظهار روح التحدي والقتال في الدفاع عن شعار العين والتمسك بالأمل، بغض النظر عن وضع الفريق على خريطة ترتيب مجموعته الآسيوية، ونحن نتطلع إلى تحقيق فوز تاريخي في الرياض». وحول إن كان رحيل عموري والشحات والمدرب الكرواتي زوران، تسبب في هذا التراجع، قال: «الحقيقة الأسماء التي ذكرتموها تؤثر في منظومة أي فريق، ولكنني كما ذكرت لكم الأسباب كثيرة، والعين سيظل كبيراً، ويدرك جيداً كل مهتم بأخبار العين أنه على مر تاريخه العريض والمدجج بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية لا يتوقف على أسماء بعينها، بقدر ما يسهم في صناعة نجوم كرة القدم والأمثلة كثيرة».

و عن مدى صحة التقارير الإعلامية التي ربطته بعروض من أندية سعودية، فضلاً عن تجديد عقده مع نادي العين، قال: اسألوا مدير أعمالي حول تلك التقارير، والمؤكد أن كل تركيزي في الوقت الحالي منصبّ في الدفاع عن شعار نادي العين.