اتحاد الشطرنج ينظم بطولتين في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج عن تنظيم بطولتين خلال شهر رمضان المبارك، البطولة الأولى تنطلق يوم 21 مايو/‏ أيار الجاري، وهي بطولة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية» الرمضانية الأولى للشطرنج الخاطف، بالتعاون والشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، في مقر نادي سيدات أبوظبي، وستكون البطولة مفتوحة لجميع الفئات والجنسيات للعنصر النسائي فقط، وتم توجيه الدعوة لكل الأندية والجاليات المقيمة في الدولة، وتحصل البطلة على كأس البطولة وجائزة مالية 7000 درهم، والمركز الثاني على كأس و4000 درهم،والمركز الثالث على كأس و3000 درهم، وجوائز حتى المركز العاشر، كما تم تخصيص جائزة لأفضل لاعبة إماراتية، تحت 8 و12 و14 و16 و18 سنة.

وينظم الاتحاد أيضاً بطولة أصحاب الهمم الأولى للشطرنج الخاطف بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، يوم 24 مايو/‏ أيار الجاري بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة أبرز لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية الأعضاء والجاليات المقيمة.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج أن الاتحاد أكمل كل الترتيبات لانطلاق النسخة الأولى من البطولتين، بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وهي تخص الفتيات، فيما ستكون المرة الأولى التي ينظم الاتحاد بطولة لأصحاب الهمم، والتي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بأصحاب الهمم.

وقال: استراتيجية الاتحاد تسير في اتجاه نشر اللعبة عبر هذه البطولات.