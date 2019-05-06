تيجالي: أتمنى الاستمرار مع الوحدة لمواسم قادمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

قدم الأرجنتيني سيبستيان تيجالي مهاجم الوحدة مباراة رائعة في ديربي أبوظبي أمام الجزيرة الخميس الماضي، ونجح في زيارة شباك علي خصيف في مناسبتين، مسجلاً هدفين، رفع بهما رصيده في سجل هدافي دوري الخليج العربي إلى 22 هدفاً وغرد بالصدارة، ليقترب من تحقيق الجائزة في ختام الموسم، خاصة أنه يبتعد عن علي مبخوت لاعب الجزيرة أقرب ملاحقيه بمسافة 3 أهداف، علماً أن مبخوت تعرض لعقوبة الإيقاف ولن يشارك سوى في الجولة الأخيرة بالدوري.

كما أن تيجالي رفع رصيده إلى 132 هدفاً خلال مسيرته في الدوري الإماراتي، ليعادل رقمي علي مبخوت ومحمد عمر، في وصافة الهدافين التاريخيين للبطولة.

وأعرب تيجالي عن سعادته بالانفراد بصدارة هدافي البطولة بفارق مريح، مشيراً إلى أنه تعود على الظفر بالجائزة في عدة مناسبات سابقة.

وقال تيجالي ل«الخليج الرياضي»: «سعيد بتواجدي في صدارة قائمة الهدافين، فأنا مهاجم ووظيفتي إحراز الأهداف، وأسعى لتقديم أفضل ما لدي، حيث إنني في مباراة الجزيرة كنت موفقاً للغاية، وأتطلع لتعزيز موقعي نحو تحقيق جائزة الهداف بنهاية الموسم».

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وأفاد بأن فارق النقطة مع الجزيرة، وتضييق الخناق مع فرق المربع الذهبي، يدفع العنابي لتقديم أفضل مستوياته، والقتال في المباريات الثلاث الختامية بالدوري، من أجل الصعود إلى المركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا بصورة مباشرة، والتواجد ضمن منافسات دور المجموعات في النسخة المقبلة لضمان المشاركة بقوة في البطولة، وتكرار الظهور الجيد للفريق حتى الآن في البطولة القارية واقترابه بقوة من حسم التأهل لدور الستة عشر.

وأوضح تيجالي أنه مرتبط مع الوحدة بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، متمنياً الاستمرار في النادي الذي قضى به مواسم عديدة حتى الآن، وحقق الكثير من الأرقام القياسية.

ووجه شكره للجماهير الوفية، التي دعمته بشكل خاص والفريق بشكل عام في الديربي، وكانت أحد أهم أسباب النجاح، وخطف الثلاث نقاط التي أنعشت حظوظ الفريق في نيل البطاقة «الآسيوية».

وأرجع التفاهم الكبير مع نجم الفريق البرازيلي ليوناردو، إلى انسجام الأخير السريع ضمن منظومة الفريق، وقال: «التفاهم الكبير الذي ظهر جلياً مع ليوناردو في الديربي، عندما نجحت في منحه تمريرة حاسمة ليحرز الهدف الأول، ورد الجميل لي في الهدف الثالث، ومنحني تمريرة حاسمة أخرى، بصمت بها على الهدف الثالث الذي أكد على الفوز».

وأضاف: «لا نهتم في الفريق من يسجل سواء تيجالي أو ليوناردو أو إسماعيل مطر المهم هو مواصلة الانتصارات».