بطل أوروبا للدراجات الهوائية يزور مجلس دبي الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار الدراج الإيطالي ماتيو ترنتين بطل أوروبا للمحترفين مقر مجلس دبي الرياضي، والتقى سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مسعد الأمين العام.

الدراج الإيطالي الفائز باللقب الأوروبي وبمرحلتين من مراحل طواف فرنسا للدراجات الهوائية «تور دي فرانس» يزور دبي حالياً برفقة عائلته، وحرص على الاستفادة من المضامير المخصصة للدراجات الهوائية في دبي للتدريب، والحفاظ على مستواه التنافسي.

وقدم سعيد حارب شرحاً للضيف عن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وكذلك عن المنشآت الرياضية المتطورة في دبي لممارسة جميع أنواع الرياضات وفي جميع المناطق، وخصوصاً رياضة الدراجات الهوائية، حيث تضم دبي مضامير كثيرة بمواصفات عالمية مخصصة لممارسي رياضة الدراجات الهوائية من جميع الأعمار والجنسيات. كما قدم له شرحاً عن الفعاليات الرياضية العديدة التي تُنظم في دبي سنوياً، مع إصدار دليل الفعاليات السنوي بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

وعبّر بطل أوروبا عن سعادته بالتواجد في دبي، ومشاهدة أسلوب الحياة الرائعة على جميع المستويات. وقال: سعيد بزيارتي إلى دبي، تدربت على مضمار عالمي خارجي يوفر الأمان والسلامة للدراجين، كما يوفر خدمة المساعدة على مدار الساعة. وفي ختام الزيارة جرى تبادل القمصان التذكارية. ومُنح الضيف درع مجلس دبي الرياضي.