شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يدخل مرحلة الشك.. وشباب الأهلي يحلم ب «المعجزة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أبى فريق الشارقة متصدر ترتيب دوري الخليج العربي حسم الصراع على اللقب مبكراً، حين واصل مسلسل نزيف النقاط في الأمتار الأخيرة من السباق نحو الدرع، حيث تعثر بالتعادل أمام دبا الفجيرة القابع في أسفل جدول الترتيب.

وكان التعادل مع دبا الفجيرة، هو الرابع ل «الملك» في الجولات الخمس الأخيرة، ليهدر فرصة العمر من أجل حسم الصراع على الدرع، ويدخل مرحلة الشك.

ترك الشارقة بالتعادل مع دبا الأخير، باب التنافس مفتوحاً، وإن كانت لغة الأرقام لا تزال تضع «الملك» كمرشح أول للتتويج بالدرع، لو قدر له الحصول على 3 نقاط من المباريات الثلاث الأخيرة التي سيلعبها أمام الوصل والوحدة والإمارات.

وعاب الشارقة مرة جديدة الضعف الكبير على مستوى التركيز، بل إن الشارقة دفع ثمناً باهظاً لعصبية عناصره حيناً، ولتسرعهم أحياناً، إلى جانب فقدان حساسية الحسم أمام مرمى المنافس، بينما وضح حجم الأخطاء الدفاعية التي تسببت في اهتزاز مرمى عادل الحوسني في مناسبتين.

وبرهنت المباراة الأخيرة، أن الفريق«الملكي» يمر في مرحلة حرجة، حيث سجل أداء الفريق تراجعاً واضحاً، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي، أو حتى على مستوى الفعالية الهجومية، رغم نجاح البرازيلي ويلتون سواريز في التسجيل، في الوقت الذي بدا كورونادو وكأنه يعزف أحياناً منفرداً على وتر مغاير عن أداء الفريق، حين سعى لاستغلال مهاراته الفردية التي لم تثمر، أو تساعد الفريق على تحقيق حلم الفوز بالنقاط الثلاث.

ووضح في المباريات الأخيرة حجم الضغوط التي يعانيها الفريق الملكي، بعدما ثبت بالدليل القاطع عن حال من التشتت الذهني لبعض اللاعبين، حيث خيل للبعض منهم أن اللقب حسم «كما يقول المحللون»، بينما يعيش البعض الآخر حالة من الخوف والقلق التي أثرت بالسلب في مستواهم، ليصبح الفريق أمام دوامة من سوء النتائج رغم الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم هذا الموسم بعد مرور 23 جولة.

وسيقف الفريق الأبيض في المراحل الثلاث الأخيرة، على أعتاب التاريخ من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، عبر ضمان الفوز باللقب الأول في زمن الاحتراف، وإنهاء المحطات الثلاث الأخيرة دون خسارة حتى يكون أول فريق يصل إلى هذا الإنجاز في زمن الاحتراف.

وبدا شباب الأهلي «عريس» مسابقة كأس رئيس الدولة جاهزاً وبأفضل حال من التربص بصدارة الملك، حين واصل سلسلة الانتصارات، والنتائج الإيجابية تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حين كرر في العوير ما حققه في ملعب هزاع بن زايد، بالتفوق على الظفرة، وبثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ليلة جديدة كتب بها أحمد خليل فصلاً من فصول تميز اللاعب الذي استرد الكثير من البريق الذي فقده في الجزء الأول من الموسم الحالي.

وتحول أحمد خليل إلى ورقة رابحة منذ أن وضع المدرب ثقته به، لينجح اللاعب في تسجيل ثنائية من ركلتين حرتين، ليصبح اللاعب الأول الذي يسجل ثنائية من كرات ثابتة هذا الموسم، بعدما كان قد سجل واحدة في نهائي الكأس أمام الظفرة، وأخرى في مرمى كل من الوصل ودبا الفجيرة في الدوري.

ورفع الفريق غلته إلى 47 نقطة، وليسجل فوزه الخامس في الجولات الست الأخيرة التي لم يعرف فيها طعم الهزيمة سوى مرة واحدة أمام الوحدة، وهي الخسارة التي قد يندم عليها الفرسان كثيراً، ذلك أن نقاطها لو قدر لشباب الأهلي الفوز بها، لكان الكلام عن المنافسة على اللقب اليوم من نوع آخر.

حرب ضروس

وتحول جدول الترتيب إلى ما يشبه «المربعات» التي تشهد حرباً ضروساً بين الفرق من أجل السيطرة على مفاتيحها، حيث تحول التنافس إلى نيل مقعد في المربع الذهبي إلى مواجهات خاصة بعيداً عن التنافس الدائر على القمة.

وبات العين حامل اللقب وصاحب المركز الرابع مهدداً بالخروج من دائرة الأربعة الكبار، حين فشل الزعيم للجولة الخامسة على التوالي من تحقيق الفوز، ليحصد «البنفسجي» نقطتين فقط من أصل 15 ممكنة.

وتسببت النتائج السلبية ل «الزعيم» في دخول الفريق في دائرة الخطر على مستوى الخروج من دائرة الأربعة الكبار، حيث أصبح مهدداً بخسارة المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال القارة الصفراء الموسم المقبل، بعدما تساوى مع الوحدة بنفس الرصيد من النقاط (40 نقطة لكل فريق).

ولم يقدم العين مرة جديدة المستوى المأمول منه، كفريق حامل للقب، ليواصل مسلسل نزيف النقاط إياباً، حين سقط في فخ التعادل أمام مضيفه اتحاد كلباء 2-2.

وتسبب سقوط العين في فخ التعادل، في منح الأمل بالنسبة إلى الوحدة في دخول نادي الأربعة الكبار هذا الموسم، بعدما حقق السعادة من معقل الجزيرة، بفوزه على صاحب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وواصل الوحدة مسلسل التميز والتألق في الجولات الأخيرة تحت قيادة مديره الفني الهولندي تين كات الذي قاد فريقه الجديد إلى التغلب على فريقه القديم الجزيرة.

وكان الفوز الوحداوي على الجزيرة بثلاثية، مفتاح الأمل للفريق العنابي الذي تمكن من تقليص الفارق مع فخر العاصمة إلى نقطة واحدة، رغم وجود الأخير في المركز الثالث في جدول الترتيب.

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ودفع الجزيرة مرة جديدة ثمن الثغرات الدفاعية، حيث بدا الفريق شبحاً للفريق الذي صال وجال هذا الموسم، قبل أن يسجل تراجعاً واضحاً في المباريات الثلاث الأخيرة التي افتقد فيها خدمات الهداف الموقوف علي مبخوت.

ولم يحصد الجزيرة سوى نقطة واحدة في المباريات الثلاث التي غاب عنها مبخوت، حيث خسر أمام الوصل والوحدة بنتيجة واحدة 3-1، مقابل التعادل مع دبا الفجيرة الأخير 2-2.

واهتزت شباك الجزيرة 8 مرات في ثلاث مباريات، ليتضح حجم المشاكل الدفاعية التي يعانيها الفريق، وسط فشل الجهاز الفني في علاج السلبيات الدفاعية التي باتت كارثية، وليصبح مركز الفريق محل شك في إنهاء الموسم بين دائرة الأربعة الكبار. وقد يكون توقع من سيثبت موقعه بين الأربعة الكبار ضرباً من الخيال، في ظل الصراع الساخن الدائرة على انتزاع المركزين الثالث والرابع في الجدول، وإن بدا أن الوحدة هو الأقرب لتحقيق هذا الإنجاز، لو قدر له تكملة ما بدأه في الجولات الأخيرة، حين واصل كسب النقاط بفضل أداء ساحر وممتع لكتيبة المدرب الهولندي تين كات.

ووصل السحر العنابي، في ملعب محمد بن زايد، إلى حد طلب «الرأفة» بحال الجزيرة الذي نجا من خسارة تاريخية، لو قدر للأرجنتيني تيغالي وليوناردو وخليل استغلال الفرص التي سنحت لهم أمام مرمى علي خصيف.

كراسٍ موسيقية

وأضاع بني ياس فرصة الحفاظ على فرصته في الدخول بين الأربعة الكبار، حين سقط في ملعب آل مكتوم أمام النصر بهدفين مقابل هدف.

وتجمد رصيد السماوي 36 نقطة، ليتوسع الفارق بينه وبين العين الرابع على 4 نقاط، في ليلة ابتسم فيها النصر لصالح «العميد» الذي كتب فصلاً جديداً من فصول التميز في الحقبة البرازيلية مع المدير الفني كايو زاناردي الذي تمكن من الحفاظ على سجل الفريق خالياً من الهزائم في المراحل الخمس الأخيرة التي حقق فيها 4 انتصارات وتعادلا وحيدا.

وتقدم «العميد» إلى المركز الثامن في الجدول، وإن تساوى بنفس الرصيد مع الوصل الذي أصبح تاسعاً بدوره بعدما عاد من ملعب راشد بن سعيد بالنقاط الثلاث بفوزه على عجمان 2-1.

وتراجع الظفرة خطوة كبيرة، حين أصبح عاشراً بعد الخسارة أمام شباب الأهلي.

مباريات الشارقة وشباب الأهلي

* الشارقة:

الجولة 24: الوصل- الشارقة

الجولة 25: الشارقة- الوحدة

الجولة 26: الإمارات- الشارقة

* شباب الأهلي:

الجولة 24: النصر- شباب الأهلي

الجولة 25: شباب الأهلي- بني ياس

الجولة 26: شباب الأهلي- الفجيرة