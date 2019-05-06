النصر بطل كأس رئيس الدولة لألعاب القوى

توج فريق ألعاب القوى بنادي النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي الحالي عقب حصوله على المركز الأول خلال المنافسات التي جرت في اليومين الماضيين بنادي ضباط شرطة دبي.

وحقق محمد عمر لاعب النصر المركز الأول في مسابقة الإطاحة بالمطرقة للرجال مسجلاً مسافة 64.66 متر، كما أحرز محمد شعبان المركز الأول في منافسة المطرقة للناشئين بتسجيله مسافة 37.56 متر، وتوج نصيب سالمين ببطولة سباق 200 متر، ونال أحمد حسن ذهبية دفع الجلة بعد حصوله على المركز الأول.

وقام صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوى بتتويج الفائزين بالبطولة في مقر نادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر.

وعبر محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر عن سعادته بتتويج النادي بلقب البطولة مؤكداً أن هذا الإنجاز فخر للنادي.

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توج فريق ألعاب القوى بنادي النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي الحالي عقب حصوله على المركز الأول خلال المنافسات التي جرت في اليومين الماضيين بنادي ضباط شرطة دبي.

وحقق محمد عمر لاعب النصر المركز الأول في مسابقة الإطاحة بالمطرقة للرجال مسجلاً مسافة 64.66 متر، كما أحرز محمد شعبان المركز الأول في منافسة المطرقة للناشئين بتسجيله مسافة 37.56 متر، وتوج نصيب سالمين ببطولة سباق 200 متر، ونال أحمد حسن ذهبية دفع الجلة بعد حصوله على المركز الأول.

وقام صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوى بتتويج الفائزين بالبطولة في مقر نادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر.

وعبر محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر عن سعادته بتتويج النادي بلقب البطولة مؤكداً أن هذا الإنجاز فخر للنادي.