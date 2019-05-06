شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة التعليم في أبوظبي بطلة الدورة السابعة للأولمبياد المدرسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ترتيب ميداليات الدورة السابعة للأولمبياد المدرسي بتحقيقها الحصاد الأكبر من الميداليات بنهاية اليوم الختامي برصيد 111 ميدالية ملونة، بواقع 40 ذهبية، و41 فضّية، و30 برونزية، وحلت دبي ثانية ب91 ميدالية بواقع 38 ذهبية، و25 فضية، و28 برونزية، وحلت منطقة الشارقة الشرقية في المركز الثالث ب72 ميدالية بواقع 24 ذهبية، و14 فضية، و34 برونزية، والعين رابعة ب75 ميدالية بواقع 21 ذهبية، و31 فضية، و23 برونزية.

حلت منطقة الشارقة التعليمية خامسة ب56 ميدالية، منها 16 ذهبية، و18 فضية، و22 برونزية، ومنطقة عجمان سادسة ب42 ميدالية، منها 15 ذهبية، و8 فضيات، و19 برونزية، ثم الفجيرة سابعة ب66 ميدالية، منها 10 ذهبيات، و25 فضية، و31 برونزية، و رأس الخيمة ثامنةب18 ميدالية منها 4 ذهبيات، و3 فضيات، و11 برونزية، وأم القيوين تاسعة ب15 ميدالية منها 3 ذهبيات و12 برونزية، ثم الظفرة في المركز العاشر ب8 ميداليات بواقع فضيتين، و6 برونزيات.

وكانت منافسات اليوم الختامي في المبارزة للبنين، والقوس والسهم للبنات، التي شهدها حميد محمد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، وتوج الفائزين، أسفرت عن فوز منطقة دبي التعليمية بالميدالية الذهبية في المبارزة «فلوريه» وسجلها الطالب عبد الرحمن عمر من مدرسة المهارات الحديثة، وحصل كامل محمد كامل من مدرسة الصقور بأبوظبي على الفضية، وصالح جاسم من مدرسة أبو أيوب الأنصاري من الشارقة الشرقية على البرونزية، وعمر خالد عبد الرحمن من مدرسة المهارات الحديثة بدبي على برونزية الثالث مكرر.

كما أسفرت منافسات القوس والسهم للبنات عن تصدر منطقة العين برصيد 6 ميداليات منها 4 ذهبيات، وفضية، وبرونزية، وجاءت أبوظبي في المركز الثاني برصيد 6 ميداليات منها ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتان، والثالث دبي برصيد 5 ميداليات منها ذهبية وفضيتان وبرونزيتان، وأم القيوين الأخير برصيد برونزية.

إشادة بالمستوى

أشاد حميد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة، بمستوى منافسات النسخة السابعة من برنامج الأولمبياد المدرسي الذي أسدل الستار على فعالياته في وقت متأخر من مساء أمس الأول، مؤكداً أن المستويات التي قدمها الطلاب والطالبات في الرياضات المعتمدة بالبرنامج تؤكد جدوى البرنامج وأثره في تحقيق التطور والتأسيس لصناعة أبطال المستقبل بما يلبي طموحات القيادة الرشيدة، كما أشاد بمستوى منافسات اليوم الختامي مبدياً إعجابه بأداء الطلاب في منافسات المبارزة التي نهائياتها في صالة أسماء بنت النعمان الرياضية في دبي، وتوج الفائزين بالمراكز الأولى.

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فخر وسعادة

أعرب حميد القطامي عن فخر وسعادة اللجنة الأولمبية بالنجاحات التي يحققها البرنامج على أرض الواقع العام تلو الآخر، مؤكداً أن دعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا للبرنامج، يوفر كل مقومات النجاح للبرنامج الحلم الرامي لصناعة أبطال المستقبل.

ووجه النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رسالة إلى الاتحادات الرياضية المعنية بالرياضات المعتمدة في برنامج الأولمبياد المدرسي، حثها فيها على المزيد من تضافر الجهود مع اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة التربية والتعليم لتفعيل التعاون بشكل أكبر.

وأشار القطامي إلى استمرار المعسكرات التدريبية الصيفية الخارجية للطلبة المتميزين في الأولمبياد من خلال معسكرين في شهر يوليو/‏‏‏ تموز المقبل في كل من فرنسا وإيطاليا.

وهنأ النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الطلاب والطالبات الذين اعتلوا منصات التتويج في المنافسات النهائية، ومدارسهم، ومناطقهم التعليمية، وأولياء أمورهم، مشيداً بمستواهم ومثمناً جهودهم، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية، وشكر منطقة دبي التعليمية على استضافة فعاليات الدورة السابعة بنجاح كبير.

إنجازات جيدة

قال محمد غانم المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة: الأولمبياد المدرسي يؤكد نجاحه نسخة تلو الأخرى، وشيء جميل أن نرى أبناءنا وبناتنا على منصات التتويج، وبالنسبة للمبارزة استفادت كثيراً من البرنامج، والآن أبناؤنا من لاعبي المنتخبات يحققون إنجازات في مشاركاتهم الخارجية، وأستطيع القول إن الأولمبياد المدرسي أصبح نجماً ساطعاً في سماء المبارزة الإماراتية.