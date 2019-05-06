شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الاتحاد السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أعلنت لجنة الانتخابات لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل موعداً لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الجديد خلفاً لقصي الفواز الذي استقال في فبراير/ شباط الماضي وأسندت مهمة تسيير الأمور لنائبه لؤي السبيعي.
وكان باب الترشيح قد فتح اعتبارا من مساء أمس الأحد وحتى 23 مايو الجاري.
يذكر أن محمد المسحل وشقيقه ياسر بالإضافة لأحمد الخميس من ضمن الشخصيات المتوقع دخولها معترك المنافسة على منصب الرئيس.
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