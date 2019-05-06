الحوسني: نطمح لأن نكون أول المتأهلين في آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يضع فريق الوحدة، مساء اليوم، اللمسات الأخيرة على تحضيراته للمباراة التي تجمعه مع نظيره لوكوموتيف الأوزبكي في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويغيب عن الوحدة في اللقاء سلطان الغافري وأحمد علي؛ بسبب تراكم الإنذرات، و محمد عبدالباسط ويحيى الغساني للإصابة.

ويتصدر الوحدة ترتيب مجموعته، وهو يحتاج إلى نقطة من مباراتين للتأهل إلى دور ال16.

Advertisements

من جهته، أكد الدكتور جمال محمد الحوسني، عضو شركة نادي الوحدة لكرة القدم، أن المواجهة الآسيوية التي تجمع العنابي بالفريق الأوزبكي ليست سهلة، متمنياً أن يواصل الوحدة تقديم المستويات الرائعة التي ظل يقدمها في المباريات الأربع الأخيرة، وتحقيق فوز يجعله أول المتأهلين إلى دور ال16 في البطولة القارية.

وأضاف: «أتمنى من اللاعبين أداء المباراة بتركيز عالٍ من أجل تحقيق الفوز، وحسم التأهل في أبوظبي، حتى تصبح المباراة الأخيرة في المجموعة أمام الاتحاد في جدة تحصيل حاصل».

وأضاف، «الوحدة ليس غريباً على الأدوار المتقدمة في بطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث سبق أن تأهل لها في السابق».

وشدد الحوسني على أن الحضور الجماهيري للمباراة لا يقل أهمية عن العرض الفني المنتظر أن يقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، وناشد الأندية الأخرى أن تقف بجوار جماهير العنابي في مؤازرة ممثل الإمارات، وأن يتوصل هذا التكاتف لدعم العين والوصل أيضاً في مبارياتهما الآسيوية.