شكرا لقرائتكم خبر عن تيجالي يتصدر الهدافين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتعد الأرجنتيني سيباستيان تيجالي في صدارة ترتيب الهدافين بعدما رفع غلته إلى 22 هدفاً هذا الموسم، ليتقدم على علي مبخوت بفارق 3 أهداف.
وتمكن النجم الأرجنتيني من معادلة رقم كل من محمد عمر وعلي مبخوت بالوصول إلى 132 هدفاً ليصبح شريكاً في وصافة ترتيب هدافي المسابقة تاريخياً.
وهنا سجل أبرز الهدافين:
22 هدفاً: الارجنتيني تيجالي (الوحدة)
19 هدفاً: علي مبخوت (الجزيرة)
18 هدفاً: البرازيلي ويلتون سواريز (الشارقة)
15 هدفاً: الإسباني نيغريدو (النصر)، والإسباني كوندي (بني ياس)
14 هدفاً: البرازيلي كورونادو (الشارقة)
13 هدفاً: البرازيلي كايو (الوصل)
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