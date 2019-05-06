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تيجالي يتصدر الهدافين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتعد الأرجنتيني سيباستيان تيجالي في صدارة ترتيب الهدافين بعدما رفع غلته إلى 22 هدفاً هذا الموسم، ليتقدم على علي مبخوت بفارق 3 أهداف.

وتمكن النجم الأرجنتيني من معادلة رقم كل من محمد عمر وعلي مبخوت بالوصول إلى 132 هدفاً ليصبح شريكاً في وصافة ترتيب هدافي المسابقة تاريخياً.

وهنا سجل أبرز الهدافين:

22 هدفاً: الارجنتيني تيجالي (الوحدة)

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19 هدفاً: علي مبخوت (الجزيرة)

18 هدفاً: البرازيلي ويلتون سواريز (الشارقة)

15 هدفاً: الإسباني نيغريدو (النصر)، والإسباني كوندي (بني ياس)

14 هدفاً: البرازيلي كورونادو (الشارقة)

13 هدفاً: البرازيلي كايو (الوصل)

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