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نادي الجزيرة يعزز روح التواصل مع مجتمع أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي الجزيرة، برنامجاً مجتمعياً كإضافة نوعية لاستراتيجية النادي ، تسهم في بقاء المشجع والمشاهد جزءاً لا يتجزأ من مسيرة نجاح «فخر أبوظبي»، وذلك خلال مباراته السابقة أمام فريق الوحدة؛ حيث قام بدعوة المشجعين وممثلي المجتمع لتعبئة استمارة قبل انطلاق صافرة بداية الشوط الأول من ديربي أبوظبي.

وجمع الحدث ممثلي نادي الجزيرة مع ممثلي المجتمعات المحلية من المقيمين من دول عدة، مثل: بريطانيا ومصر والسودان وباكستان، مع العلم أن سكان العاصمة أبوظبي، ينتمون لأكثر من 100 جنسية، وهو ما يمثل أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت النادي لإشراك أكبر عدد ممكن من أعضاء مجتمع أبوظبي الذي يتسم بالتنوع ليقدموا المقترحات والآراء.

ويوفر البرنامج لكافة أفراد المجتمع، إمكانية إدراج اقتراحاتهم وآرائهم لخدمة مشجعي النادي.

وذلك عبر ملء استمارة على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، والتي ستكون متاحة لفترة محدودة، كما يتم الإعلان عن إمكانية المشاركة على حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لنادي الجزيرة.

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