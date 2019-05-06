عودة تشيلسي وخروج اليونايتد من دوري الأبطال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض مانشستر يونايتد لضربة قوية بغيابه عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسقوطه أمس في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه هادرسفيلد الأخير، في المرحلة السابعة والعشرين قبل الأخيرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم التي شهدت ارتقاء تشيلسي إلى المركز الثالث، وضمان عودته إلى المسابقة القارية جراء فوزه على واتفورد 3-صفر، وتعادل أرسنال مع ضيفه برايتون 1-1.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة، في حين يملك تشيلسي 71 نقطة في المركز الثالث، وتوتنهام 70 نقطة، وأرسنال 67 نقطة في المركز الخامس قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

ويتفوق توتنهام على جاره أرسنال بالتالي بفارق 3 نقاط، و8 أهداف، ويحتاج إلى التعادل في مباراته الأخيرة على ارضه مع إيفرتون، أو حتى الخسارة بفارق ضئيل، في حين يحل أرسنال ضيفاً على بيرنلي.

واعترف مدرب يونايتد النروجي اولي غونار سوسلكاير الذي تسلم المهمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، بعدم أحقية فريقه المشاركة في المسابقة القارية الأهم بقوله «لا نستحق التواجد بين الفرق الأربعة الأولى. لقد طاردنا فرق المقدمة وسنحت لنا فرص عدة، لكننا لم نحسن استغلالها كما يجب»، معتبراً أن «الترتيب لا يكذب في النهاية».