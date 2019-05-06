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خورفكان تحتفي بأبطال الأولى

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

نظم نادي خورفكان أمس الأول مسيرة احتفالية بمناسبة حصول الفريق الأول على بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، والترفع لأضواء المحترفين، بمشاركة فاعلة من جماهير ومحبي النادي واللاعبين للتعبير عن الفرحة الكبيرة بالإنجاز.

أصطفت عشرات السيارات عند الخامسة عصراً للمشاركة في المسيرة التي أراد لها جمهور النادي الأخضر أن تكون معبرة عن حجم الإنجاز، وبالفعل وصل عدد السيارات المشاركة إلى أكثر من 100 سيارة لدى تحرك المسيرة من أمام مقر النادي متوشحة باللون الأخضر الزاهي بجانب أعلام الدولة وشقت طريقها على طول أمتداد الكورنيش حتى الميناء، وتقدم المشاركين عبد العزيز النعيمي رئيس النادي ونائبه عثمان علي النقبي بجانب أعضاء مجلس الإدارة وجاسم عبد الله عبد الرازق عضو المجلس الوطني.

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