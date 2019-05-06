النيادي: سعداء بإنجاز منتخب المواي تاي في أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ بالإنجاز الذي حققه منتخب المواي تاي في بطولة أستراليا، بإحرازه المركز الثالث في بطولة أستراليا، مؤكداً أن المشاركة تمثل مكسباً لرياضة المواي تاي الإماراتية.

وأكد النيادي سعادته بالإشادة التي تلقاها المنتخب من الاتحاد الدولي للمواي تاي مبيناً أن منتخبنا كان سفير العرب في الحدث الذي شارك فيه أبرز نجوم اللعبة في العالم.

من جانبه أكد طارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد أن هذا الإنجاز جاء بعد جهد كبير من خلال المعسكرات التدريبية والتزام اللاعبين في التدريبات والاستماع إلى توجيهات الجهاز الفني.

وثمن المهيري جهود رئيس الاتحاد وما يبذله في سبيل نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها والوصول بها إلى العالمية، رغم حداثة الاتحاد.